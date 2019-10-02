Пожилых белгородцев просветили насчет их прав и возможностей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-02T11:11:46+03:00

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Для разрешения тех или иных жизненных ситуаций многие люди часто нуждаются в профессиональной поддержке и консультации специалистов, особенно если речь идет о старшем поколении. Именно поэтому состоялась встреча с жителями Белгородского района по вопросам оказания мер социальной поддержки, занятости, обучения, подготовки и переподготовки граждан предпенсионного и пенсионного возраста, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

На мероприятие были приглашены: директор Белгородского Центра занятости Денис Кириллов, представитель районного отделения Пенсионного Фонда РФ, другие специалисты. Большой интерес у собравшихся вызвали вопросы о возможности получения дополнительного профессионального образования.

На встрече любой желающий мог задать интересующий его вопрос и получить подробный ответ. Собравшиеся узнали много новой и полезной информации. Например, о том, что следует заранее обращаться в Пенсионный фонд для сбора документов, а именно за 5 лет до наступления пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU