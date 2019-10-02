Алексеевские стрелки заняли второе место на областной спартакиаде
Соревнования прошли в минувшую субботу в Белгороде, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа. Участники соревнований были разбиты на три группы: первая группа - города Белгород, Губкин, Старый Оскол; вторая группа - города и районы Белгородской области с населением свыше 50 000 человек; третья группа - районы Белгородской области с населением до 50 000 человек. Стрелки из Алексеевки вошли во вторую группу, включающую пять команд.
В стрельбе из пневматического пистолета среди девушек лучшей оказалась Кристина Ермакова, среди мужчин второе и третье места достались Александру Чигоревскому и Никите Штесюк. Марина Башкатова заняла третье место в стрельбе из пневматической винтовки. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU