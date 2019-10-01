2019-10-01T17:32:23+03:00
Общество

Белгородцы могут помочь нуждающимся крупами и тушенкой

Сбор продуктов в Марфо-Мариинском сестричестве проходит в канун Международного дня каши
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы могут помочь нуждающимся крупами и тушенкой.Белгородцы могут помочь нуждающимся крупами и тушенкой.
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11 октября в мире будут отмечать Международный день каши. Марфо-Мариинское сестричество милосердия ежедневно готовит горячие обеды для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, в том числе бездомным, инвалидам и просто бедным, которым не хватает средств на еду. В канун Дня каши сестричество объявило о том, что у белгородцев есть возможность помочь нуждающимся, так как продукты для приготовления бесплатных горячих обедов всегда нужны.

Подчеркивается, что в день сестры кормят около 70 человек. А некоторые посетители Марфо-Мариинского сестричества берут обеды еще и с собой, чтобы накормить тех, кто не может самостоятельно передвигаться.

На сегодняшний день склад пуск, так что помощь неравнодушных белгородцев очень пригодится. Нужны крупы, тушенка, другая провизия. Продукты можно доставить по адресу: ул. Королева, 2а, корпус 3, 4-й этаж, дверь с табличкой «Скорая молодежная помощь». Сбор проходит ежедневно с 17:00 до 21:00 до 11 октября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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