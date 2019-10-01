В Старом Осколе на полицейского напал покупатель одного из сельских магазинов
В Белгородской области на полицейского, который приехал по вызову, напал нетрезвый покупатель магазина. Инцидент случился 10 сентября в одном из сельских магазинов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Началось с того, что пьяный 34-летний посетитель начал ссору с продавцом. Тот вызвал полицейских. И когда на место приехал представитель порядка, пьяный покупатель напал на него, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.
В настоящее время, сообщают в региональном СК, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU