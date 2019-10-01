СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-01T16:41:58+03:00

В Старом Осколе на полицейского напал покупатель одного из сельских магазинов. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области на полицейского, который приехал по вызову, напал нетрезвый покупатель магазина. Инцидент случился 10 сентября в одном из сельских магазинов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Началось с того, что пьяный 34-летний посетитель начал ссору с продавцом. Тот вызвал полицейских. И когда на место приехал представитель порядка, пьяный покупатель напал на него, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.

В настоящее время, сообщают в региональном СК, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU