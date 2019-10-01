2019-10-01T16:05:19+03:00
Происшествия

В Белгороде на объездной в ДТП погиб водитель

60-летний водитель получил травмы, не совместимые с жизнью
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области.
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В Белгороде в понедельник, 30 сентября, произошло смертельное ДТП: 60-летний водитель за рулем Great Wall ехал по объездной в сторону улицы Мичурина. Выехав на встречку, он столкнулся с «Тойотой». За рулем «Тойоты» был 35-летний мужчина. Во время столкновения пожилой водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Пострадал и второй водитель, которого пришлось госпитализировать, сообщает в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Кровь погибшего взяли на экспертизу, чтобы определить, не было ли в его крови алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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