В Белгороде на объездной в ДТП погиб водитель

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-01T16:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде в понедельник, 30 сентября, произошло смертельное ДТП: 60-летний водитель за рулем Great Wall ехал по объездной в сторону улицы Мичурина. Выехав на встречку, он столкнулся с «Тойотой». За рулем «Тойоты» был 35-летний мужчина. Во время столкновения пожилой водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Пострадал и второй водитель, которого пришлось госпитализировать, сообщает в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Кровь погибшего взяли на экспертизу, чтобы определить, не было ли в его крови алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU