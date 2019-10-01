Белгородцев приглашают на концерт в городской парк

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-01T14:54:44+03:00

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«Будьте молоды душой!»

Под таким названием завтра состоится концерт, куда приглашают всех без исключения горожан и гостей областного центра. Хор «Советская песня», а также солисты и творческие коллективы – лауреаты различных международных конкурсов исполнят популярные песни разных лет.

Организаторами мероприятия выступают Белгородское региональное отделение «Всероссийского женского союза «Надежда России» при участии БРО КПРФ. Концерт состоится 2 октября в 15-00 в Центральном парке им. В.И.Ленина - на территории клуба-парка семейного отдыха «Тропикано».

Возрастная категория 6+

Станислав Панов, первый секретарь Комитета БРО КПРФ, депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые белгородцы - пенсионеры, ветераны войны и труда!

Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днём пожилого человека!

Иногда говорят, что эта дата напоминает о возрасте, несет в себе оттенок грусти – я уверен, что это совершенно не так! Мы с удовольствием говорим добрые слова в адрес старшего поколения, благодарим за бесценный опыт и за мудрые советы, которые помогли нам избежать многих ошибок. Мы вновь и вновь благодарим за героизм и стойкость, за самоотверженный труд, проявленные в трудные для нашей Родины годы.

И, безусловно, забота о людях старшего поколения – священный долг нашего государства и власти, долг каждого из нас. Мы должны дарить им уважение, внимание и тепло, чтобы наши пенсионеры чувствовали востребованность, не страдали от забытья и одиночества.

Я желаю вам, дорогие друзья, долгих лет и крепкого здоровья! Внимания, улыбок и больше добрых событий! И я с радостью приглашаю всех вас на праздничный концерт «Будьте молоды душой!». Давайте вместе отметим этот праздник, споем любимые песни и улыбнемся друг другу!

ИСТОЧНИК KP.RU