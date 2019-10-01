Развитие сферы арендного жилья в России обсудят на форуме в Белгороде

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-01T14:38:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестой в этом году форум Общественной палаты РФ «Сообщество» состоится 9 октября в Белгороде. Тема форума — «Доступное жилье». В ходе многочисленных секций, круглых столов и мастер-классов участники форума изучат успешный опыт Белгородской области в вопросах обеспечения граждан недорогим жильем, а также обсудят тему преобразования и благоустройства застроенных территорий.

Как рассказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева, в рамках форума планируется обсудить ряд вопросов. В частности: на что направлена жилищная политика в России и насколько она эффективна; как развивать застроенные территории и создавать комфортную городскую среду; как способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства; как развивать наемное жилье и защитить права малоимущих на жилье?

По словам эксперта, форум не случайно проводится в Белгороде, — этот город является успешным примером реализации строительной и жилищной политики. «В Белгороде есть действующая модель. Это в том числе комплексное развитие застроенных территорий, когда земельные участки предоставляются застройщикам (индивидуальным тоже) бесплатно. Кроме того, в Белгороде есть собственный фонд, который предоставляет ипотеку на льготных условиях для всех желающих. В России есть, как минимум, два региона с ярко выраженной и последовательной жилищной политикой — Белгородская область и Татарстан. Главный вопрос в том, может ли опыт этих субъектов быть реализован в других регионах», — добавила член Общественной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU