Фестиваль ГТО прошел на Белгородчине

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-01T15:28:25+03:00

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На базе ФОК «Звездный» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Белгородского района. В фестивале приняли участие 13 команд. Участники соревновались как в личном зачете, так и в командном, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

В программу входили различные виды испытаний: прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на 2000, 3000 метров, скандинавская ходьба, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Участники успешно справились с заданиями.

По итогам командного зачета места распределились следующим образом: третье у команды Стрелецкого сельского поселения, второй стала команда Бессоновского сельского поселения, победитель команда Хохловского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU