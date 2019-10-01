В Старооскольском городском округе подали тепло
Для запуска всей системы отопления нужно 3 дня
В Старооскольском городском округе подали тепло. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округа
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Вчера в Старооскольском городском округе начался отопительный сезон. Теперь жителям округа не придется мерзнуть в своих квартирах, подогревать их тепловентиляторами и газовыми плитами. Все предприятия, организации, имеющие на балансе отопительные котельные, приступили к подаче тепла, сообщила пресс-служба округа.
Тепло подается на социальные объекты, а также на жилищный фонд и остальных потребителей. Пуск производится по утвержденному графику на основании паспортов готовности. Для запуска всей системы отопления обычно требуется 2-3 дня.
ИСТОЧНИК KP.RU