В Белгороде судебные приставы конфисковали у индивидуального предпринимателя шубы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-01T11:10:17+03:00

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Белгородские судебные приставы конфисковали в одном из магазинов 7 шуб из натурального меха. У изделий из натурального меха отсутствовала маркировка.

В ходе проверки торговой точки Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области было установлено, что в продаже находились меховые изделия с отсутствием полной информации об изготовителе товара и о свойствах товара на русском языке. В отношении владелицы магазина был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с конфискацией шуб.

Судебный пристав-исполнитель изъял 7 шуб из меха каракуля и бобра. Конфискованный товар передан в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для реализации в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU