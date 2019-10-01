В Губкине прошел фестиваль уличной культуры «30 граней города»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-01T09:22:19+03:00

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Жители Губкина пришли на фестиваль уличной культуры "30 граней города" целыми семьями. Это была уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах по хип-хопу и брейк-дансу, в различных конкурсах, увидеть граффити от известных художников, зарядиться позитивом и праздничным настроением. Яркое и масштабное событие объединило на одной площадке художников, музыкантов, танцоров уличного искусства, а также творческую и образовательную программы для детей, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

Каждому художнику был предоставлен большой холст, на котором в режиме реального времени на глазах у зрителей создавались работы на тему «Город». В течение всего дня в рамках фестивальной программы свои таланты демонстрировали представители хип-хоп культуры: диджеи, рэперы и танцоры брейк-данса.

ИСТОЧНИК KP.RU