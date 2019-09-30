2019-09-30T21:07:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области ПАЗик врезался в экскаватор

Четыре пассажира автобуса доставлены в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 30 сентября, около шести часов вечера произошло ДТП в районе села Подгорное Валуйского городского округа. По предварительны данным, на 20 километре автодороги «ВалуйкиАлексеевка – Красное» 22-летний водитель автобуса «ПАЗ 3205» вез работников одного из предприятий. При обгоне мужчина не выдержал безопасный боковой интервал до двигавшегося впереди в попутном направлении экскаватора. В результате автобус врезался в экскаватор и опрокинулся в кювет.

На момент происшествия в ПАЗике находилось 11 пассажиров. Четверо из них – женщины 52, 40, 35 и 25 лет, были доставлены с травмами в Валуйскую центральную районную больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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