2019-09-30T20:13:16+03:00
Общество

В Белгороде озаботились активизацией мошенников в сфере юридических услуг

Помочь решить проблему может проведение Единого дня бесплатной юридической помощи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Союза "Белгородское областное объединение организаций профсоюзов".Фото пресс-службы Союза "Белгородское областное объединение организаций профсоюзов".
Изменить размер текста:

Сегодня в зале ученого совета Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялось заседание координационного совете Управления Министерства юстиции по Белгородской области. Большой резонанс вызвало обсуждение вопроса о мошенничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Среди мер, которые могут помочь решить проблему – проведение Единого дня бесплатной юридической помощи.

Как говорилось на заседании и, аферисты пользуются низким уровнем правовой грамотности и дохода населения, предлагая гражданам «бесплатную» консультацию даже в случаях, не предусмотренных законодательством. При этом цель мошенника – склонить доверчивого гражданина к заключению договора на возмездное оказание юридических услуг, условием которого является предоплата. После распечатки гражданину форм документов и многочисленных обещаний юрист не выходит на связь, не является на судебное заседание.

Члены координационного совета приняли решение, в котором было рекомендовано разработать меры по снижению риска попадания граждан в мошеннические схемы в сфере оказания бесплатной юридической помощи и обеспечить их реализацию. В частности, эффективная поддержка граждан может быть достигнута при регулярном проведении Единого дня бесплатной юридической помощи. Последний такой день был организован региональным отделением Ассоциации юристов России 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24