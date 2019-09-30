В Белгороде озаботились активизацией мошенников в сфере юридических услуг

30 Сент. 20:13 2019-09-30T20:13:16+03:00

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Сегодня в зале ученого совета Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялось заседание координационного совете Управления Министерства юстиции по Белгородской области. Большой резонанс вызвало обсуждение вопроса о мошенничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Среди мер, которые могут помочь решить проблему – проведение Единого дня бесплатной юридической помощи.

Как говорилось на заседании и, аферисты пользуются низким уровнем правовой грамотности и дохода населения, предлагая гражданам «бесплатную» консультацию даже в случаях, не предусмотренных законодательством. При этом цель мошенника – склонить доверчивого гражданина к заключению договора на возмездное оказание юридических услуг, условием которого является предоплата. После распечатки гражданину форм документов и многочисленных обещаний юрист не выходит на связь, не является на судебное заседание.

Члены координационного совета приняли решение, в котором было рекомендовано разработать меры по снижению риска попадания граждан в мошеннические схемы в сфере оказания бесплатной юридической помощи и обеспечить их реализацию. В частности, эффективная поддержка граждан может быть достигнута при регулярном проведении Единого дня бесплатной юридической помощи. Последний такой день был организован региональным отделением Ассоциации юристов России 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU