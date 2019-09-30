2019-09-30T17:09:21+03:00
Общество

В Белгороде оправдали мужчину, который до смерти избил человека

Потерпевшая сторона подала апелляцию
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде оправдали мужчину, который до смерти избил человека.В Белгороде оправдали мужчину, который до смерти избил человека.Фото: "КП" Архив
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Свердловский районный суд с участием присяжных заседателей вынес оправдательный приговор мужчине, который до смерти избил человека. Пресс-служба Белгородского областного суда сообщает, что потерпевшая сторона подала апелляцию, не согласившись с оправдательным приговором.

Сообщается, что в областном суде проверили материалы дела, выслушали участников процесса и пришли к выводу, что во время вынесения приговора было нарушено уголовно-процессуальное законодательство.

Пресс-служба областного суда сообщает, что «уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. В ходе нового судебного разбирательства, как указала апелляционная инстанция, необходимо выполнить требования процессуального закона и создать надлежащие условия для объективного и справедливого разрешения дела».

ИСТОЧНИК KP.RU

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