В Белгороде оправдали мужчину, который до смерти избил человека
Свердловский районный суд с участием присяжных заседателей вынес оправдательный приговор мужчине, который до смерти избил человека. Пресс-служба Белгородского областного суда сообщает, что потерпевшая сторона подала апелляцию, не согласившись с оправдательным приговором.
Сообщается, что в областном суде проверили материалы дела, выслушали участников процесса и пришли к выводу, что во время вынесения приговора было нарушено уголовно-процессуальное законодательство.
Пресс-служба областного суда сообщает, что «уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. В ходе нового судебного разбирательства, как указала апелляционная инстанция, необходимо выполнить требования процессуального закона и создать надлежащие условия для объективного и справедливого разрешения дела».
ИСТОЧНИК KP.RU