В Белгородской области пропали два пенсионера

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-30T16:30:13+03:00

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Ориентировки на пропавших двух пенсионером опубликовали поисковики отряда «Лиза Арлет». Первой пропала 79-летняя Ульяна Крамарева из села Бобрава (Ракитянский район).О ней известно, что ее рост составляет 160 сантиметров, среднего телосложения, русые с сединой волосы собраны в пучок, глаза карие. Ничего не известно, в какое время она ушла и во что была одета. Ищут ее с 27 сентября.

В этот же день пропал 66-летний Сергей Балабанов из села Алексеевка Корочанского района. Известно, что мужчина ушел из дома около 12 часов и не вернулся. Рост пропавшего мужчины составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные с сединой. Особые приметы – отсутствует мизинец на левой руке. Был одет в черную куртку, светлые классические брюки и черные ботинки. При себе мужчина имел велосипед бордового цвета.

Всех, кто располагает какой-то информацией о пропавших, просят сообщить об этом на горячую линию отряда (88007005452) или в полицию (02, 102).

ИСТОЧНИК KP.RU