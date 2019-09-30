2019-09-30T14:33:35+03:00
Общество

Замерзающие в квартирах белгородцы смогут согреться на улице

В регион вместе с дождями спешит тепло
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородский регион вместе с дождями спешит тепло.В Белгородский регион вместе с дождями спешит тепло.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Гидрометцентр России обещает, что в октябре в центральных областях страны ночные температуры составят 8-13 градусов тепла, днем будет 15-18, а на юге Центрального федерального округа, т.е в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях – до 22 градусов тепла. Правда, все теплые дни будут дождливыми. Так что у белгородцев, до сих пор мерзнущих в своих квартирах без отопления, есть шанс согреться хотя бы на улице.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, местами сильные, местами умеренные. Ночью и утром по области местами туман. Ветер южной четверти ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем температура будет колебаться в пределах 14-19 градусов тепла.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре весь север европейской территории страны, включая и столичный регион, будет находиться в зоне тепла. Выше нормы может быть в Архангельской области и Ненецком округе, а также на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, в Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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