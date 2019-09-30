2019-09-30T09:56:58+03:00
Общество

За нарушение законодательства при продаже алкоголя белгородская фирма заплатила штраф

Судебные приставы взыскали 50 тысяч и исполнительский сбор
Ирина ТАРАСОВА
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За нарушение законодательства при продаже алкоголя белгородская фирма заплатила штраф.За нарушение законодательства при продаже алкоголя белгородская фирма заплатила штраф.Фото: "КП" Архив
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Белгородскими судебными приставами взыскан штраф с организации, которая нарушила правила розничной продажи алкогольной продукции. Фирме также пришлось заплатить исполнительный сбор в размере 10 тысяч, так как задолженность была погашена с нарушением сроков.

В отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району поступил исполнительный документ Департамента экономического развития Белгородской области о взыскании с одной из фирм штрафа за совершенное административное правонарушение в размере 50 тысяч рублей. Организация в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ не предоставила в установленные сроки декларацию об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Добровольно требования исполнительного документы должником не исполнены, судебный пристав применил меры принудительного характера. Денежные средства в размере задолженности, а также исполнительский сбор были списаны с банковского счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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