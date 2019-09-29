2019-09-29T23:21:36+03:00
Общество

Две жительницы Белгородского района отметили 95-летие

Главный секрет долголетия оптимизм и любовь к жизни
Ирина ТАРАСОВА
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Две жительницы Белгородского района отметили 95-летие.Две жительницы Белгородского района отметили 95-летие.
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Поздравления с юбилеем получила «герой нашего времени» Надежда Семеновна Малаева. Родилась он в 1924 году в городе Торопец Калининской. В октябре 1943 года ушла на фронт. На передовой находилась в составе 124 артполка, 52 дивизии, 7 батареи.

До конца войны была медсестрой. Дошла до Берлина, оставила свою подпись на Бранденбургских воротах. Дважды была ранена, имеет медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», «Орден Отечественной войны II степени» и другие. Всего более 20 боевых и памятных наград. Трудовой стаж Надежды Семеновны 46 лет, из них 35 — на железной дороге в поселке Ерцево Архангельской области.

Свой 95-летний юбилей в этом году отметила и Надежда Макаровна Дроздова из села Пушкарное. Ее жизненный путь также был нелегким. В тяжелые годы юбиляр работала директором и учителем истории в пушкарской школе, во время войны была партизаном.

Главным секретом долголетия юбиляры считают оптимизм и любовь к жизни. Обе именинницы получили персональные поздравления от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова, цветы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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