2019-09-29T11:32:24+03:00
Общество

Белгородцы продолжают мерзнуть в своих квартирах

Для обогрева включают газовые конфорки плит, что может привести к пожару или отравлению угарным газом
Ирина ТАРАСОВА
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Для обогрева белгородцы включают газовые конфорки плит, что может привести к пожару или отравлению угарным газомДля обогрева белгородцы включают газовые конфорки плит, что может привести к пожару или отравлению угарным газомФото: "КП" Архив
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С 19 сентября в Белгородской области ночная температура составляет в среднем +8 градусов. При этом, к примеру, в ночь на 28 сентября она опускалась до +1 градуса. В Белгороде и регионе также неоднократно наблюдались ночные заморозки. Но тепло в квартирах и домах так и не появилось. Белгородцы продолжают мерзнуть, используя для обогрева газовые конфорки плит, что может привести к пожару или отравлению угарным газом. И задаются вопросов, когда же получат тепло?

Правда, на объекты соцсферы тепло все же подали. При этом законодательство четко оговаривает, что коммунальщики обязаны подать тепло, когда холодная погода держится больше недели, а температура воздуха стоит ниже отметки +8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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