2019-09-28T20:38:02+03:00
Общество

Белгородцы смогут без пересадок улететь в Таиланд

Прямой рейс запускают с 22 октября
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы смогут без пересадок улететь в Таиланд.Белгородцы смогут без пересадок улететь в Таиланд.Фото: "КП" Архив
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Хорошая новость для тех, кто так и не успел отдохнуть у моря летом: из Белгорода запускают прямой рейс в Таиланд. Туроператор «Пегас Туристик» открывает полеты с 22 октября.

Авиакомпании Pegas Fly будет осуществлять полеты между Белгородом и Таиландом с интервалом 10-12 дней между рейсами. Программа рассчитана до 19 марта 2020 года. Из Белгорода отдыхающие смогут вылететь в 18:00. В Таиланде они будут утром в 7:20 по местному времени.

Отметим, что среди россиян в Таиланде наиболее востребованы такие курорты, как Паттайя и остров Пхукет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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