В Ивнянском районе появились новые детские площадки и беседки
На территории Ивнянского района созданы новые парки на территории сел Верхопенье, Новоселовка 1-я, Хомутцы. Проект проведен в рамках Программы «500 парков Белогорья» и проекта «65 добрых дел», приуроченного к 65-летию со дня образования Белгородской области, сообщила пресс-служба администрации района.
Этот проект позволил решить проблему отсутствия мест культурного досуга для всех жителей и гостей этих сел, мест семейного отдыха и игровых площадок для детей.
Во время благоустройства парков проведены следующие работы: обустроена дорожно-тропиночная сеть; завезен песок; высажено больше 80 деревьев и 100 кустарников; установлено 30 МАФов - беседки, урны, скамейки; обустроены 2 детские площади с песочницами и качелями; установлены информационные стенды.
ИСТОЧНИК KP.RU