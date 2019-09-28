СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-28T14:55:41+03:00

В Ивнянском районе появились новые детские площадки и беседки. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района

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На территории Ивнянского района созданы новые парки на территории сел Верхопенье, Новоселовка 1-я, Хомутцы. Проект проведен в рамках Программы «500 парков Белогорья» и проекта «65 добрых дел», приуроченного к 65-летию со дня образования Белгородской области, сообщила пресс-служба администрации района.

Этот проект позволил решить проблему отсутствия мест культурного досуга для всех жителей и гостей этих сел, мест семейного отдыха и игровых площадок для детей.

Во время благоустройства парков проведены следующие работы: обустроена дорожно-тропиночная сеть; завезен песок; высажено больше 80 деревьев и 100 кустарников; установлено 30 МАФов - беседки, урны, скамейки; обустроены 2 детские площади с песочницами и качелями; установлены информационные стенды.

ИСТОЧНИК KP.RU