2019-09-28T11:22:28+03:00
Общество

В Белгородском регионе артисты поддержали сотрудников ГИБДД

Пункты дорожной безопасности работали на площадке фестиваля Алексеевского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевском городском округе артисты поддержали ПДД. Фото администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевском городском округе артисты поддержали ПДД. Фото администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевке артисты театра и фольклора привлекли внимание местных жителей к необходимости безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа. Автоинспекторы организовали консультационные пункты дорожной безопасности прямо на площадке проведения народного фестиваля.

В свободное от выступлений артистов время зрители могли провести время с пользой и узнать больше о том, как обеспечить безопасное участие в дорожном движении. Сотрудники ГИБДД проконсультировали родителей-водителей по организации безопасной перевозки маленьких пассажиров, дали рекомендации пешеходам по выбору безопасного маршрута и рассказали о последствиях нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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