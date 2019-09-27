«Международный аэропорт Белгород» сменил владельца

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-27T15:21:16+03:00

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ООО «Каскад», который ранее имел 1% доли в уставном капитале, стало 100-процентным владельцем ООО «Международный аэропорт Белгород». Ранее 99% капитала организации владела группа компаний «Агро-Белогорье».

Компания «Каскад» зарегистрирована в конце июня 2010 года, уставной капитал ее составляет 10 тысяч рублей. Согласно данным ОКВЭД, она предоставляет прочие услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Компанией владеет Лариса Ковалева, являющаяся гендиректором группы компаний «Агро-Белогорье».

Отметим, что «Агро-Белогорье» в последнее время избавляется от непрофильных активов путем передачи их подконтрольным холдингу структурам. Так, в сентябре 2019 года в собственность ООО «Мастерфест» перешли зоопарк, аквапарк и динопарк. Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста».

В сентябре Владимиром Зотовым было учреждено еще две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

ИСТОЧНИК KP.RU