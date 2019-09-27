2019-09-27T12:53:08+03:00
Общество

Молодую белгородку отправят под суд за оправдание терроризма

Неоднозначные высказывания женщина размещала в соцсетях
Ирина ТАРАСОВА
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Молодую белгородку отправят под суд за оправдание терроризма.Молодую белгородку отправят под суд за оправдание терроризма.Фото: "КП" Архив
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Под суд пойдет 32-летняя белгородка, которая обвиняется в оправдании терроризма. Кроме того, ее обвиняют и в другом преступлении: женщина не поставила в известность уполномоченный орган о наличии у нее еще одного гражданства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Украинское гражданство белгородка получила после того, как в 2011 году выехала на Украину. После возвращения в Россию в 2015 году на постоянное место жительство, она не поставила в известность уполномоченный орган о наличии у нее иностранного гражданства. В связи с этим было возбуждено первое уголовное дело. Второе уголовное дело было открыто за преступление того же 2015 года, когда белгородка разместила в соцсаети в своей группы высказывание, оправдывающее терроризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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