2019-09-27T16:32:28+03:00
Общество

В Пушкарском сельском поселении реконструировали мостик

Теперь дорога из Драгунского в Стрелецкое стала комфортной
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Пушкарском сельском поселении завершилась реконструкция моста. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Пушкарском сельском поселении завершилась реконструкция моста. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:

26 сентября в рамках реализации проекта «Строим мост» состоялось торжественное открытие социально значимого для Пушкарского сельского поселения объекта, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района. Между селами Драгунское и Стрелецкое протекает река Искринка, через нее и проложен пешеходный мост протяженностью 25 метров, который с течением времени обветшал. Мост и окружающую его территорию благоустроили.

Со значимым событием жителей поздравил первый заместитель главы администрации Белгородского района - руководитель аппарата администрации района. В рамках проекта мост и прилегающую к нему территорию привели в надлежащее состояние: заменен настил на покрытие из долговечных и прочных материалов, проведены сварочные работы по укреплению объекта, установлено уличное освещение.

Через этот мост жители Драгунского ходят в магазин, к своим родственникам и друзьям, многие дети посещают Стрелецкую школу. Теперь этот путь стал безопасным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Борисовском районе проходит фестиваль «Театральная провинция»
«Ундервуд», Алиса Гребенщикова и Дмитрий Воденников выступят в Старом Осколе
«Международный аэропорт Белгород» сменил владельца
В Белгородском университете кооперации именные стипендии вручал Герой России
Молодую белгородку отправят под суд за оправдание терроризма
«Мираторг» наращивает объем производства ягнятины
В Вейделевском краеведческом музее прошел выездной семинар директоров музеев Белгородчины
Белгородец едва не лишился трех авто и экскаватора из-за долгов
Старооскольские акробаты стали призерами Кубка мира по прыжкам на батуте
В Алексеевке прошла XIX спартакиада ветеранов
Белгородец чуть не выбил глаз подрезавшему его водителю
В Белгороде пенсионерка кинула подругу на полмиллиона рублей
В Старооскольском районе «Ее Величество Картошка» приглашает в гости
Смертельное ДТП произошло сегодня в Белгородской области
«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие»
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц