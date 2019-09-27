В Пушкарском сельском поселении реконструировали мостик

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-27T16:32:28+03:00

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26 сентября в рамках реализации проекта «Строим мост» состоялось торжественное открытие социально значимого для Пушкарского сельского поселения объекта, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района. Между селами Драгунское и Стрелецкое протекает река Искринка, через нее и проложен пешеходный мост протяженностью 25 метров, который с течением времени обветшал. Мост и окружающую его территорию благоустроили.

Со значимым событием жителей поздравил первый заместитель главы администрации Белгородского района - руководитель аппарата администрации района. В рамках проекта мост и прилегающую к нему территорию привели в надлежащее состояние: заменен настил на покрытие из долговечных и прочных материалов, проведены сварочные работы по укреплению объекта, установлено уличное освещение.

Через этот мост жители Драгунского ходят в магазин, к своим родственникам и друзьям, многие дети посещают Стрелецкую школу. Теперь этот путь стал безопасным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU