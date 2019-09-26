Белгородец чуть не выбил глаз подрезавшему его водителю

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-26T18:44:03+03:00

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Дорожный конфликт между двумя водителя произошел на одной из улиц Белгорода. По предварительным данным, 33-летний автомобилист догнал на светофоре водителя, который, по его мнению, совершил опасный маневр, и ударил его кулаком в лицо. В итоге 39-летний мужчина получил серьезную травму – перелом глазницы, и обратился с заявлением в полицию.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU