Тигр Барсик cтал новым жителем Старооскольского зоопарка

СЕГОДНЯ 19:54 2019-09-25T19:54:35+03:00

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Бенгальский тигр с несерьезной кличкой Барсик - новый обитатель Старооскольского зоопарка. Полосатый хищник приехал в Оскол из Тверской области, где около девяти лет жил в небольшом вольере, расположенном на территории придорожного комплекса. Сообщения о содержании тигра в районе федеральной трассы неоднократно поступали в адрес Росприроднадзора. Светлана Родионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования взяла под личный контроль судьбу тигра, содержащегося в придорожном вольере.

В результате хищник переехал в Старооскольский зоопарк. На новом месте у него есть не только уютный дом, но и красавица-невеста Мирабелла. Обустроить жилье для молодой пары и других тигров зоопарка взялась крупная металлургическая компания региона. Для всех животных будут построены просторные, отвечающие европейским стандартам, вольеры.

В Старом Осколе тигра первым делом обследовали ветеринары. Животное хорошо перенесло транспортировку и чувствует себя нормально. Барсик стал четвертым тигром в Старооскольском зоопарке. Кстати, познакомиться с Барсиком и другими тиграми посетители зоопарка могут уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU