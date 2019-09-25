В Белгородской области возле железной дороги нашли тело школьника

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-25T15:06:05+03:00

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Тело 17-летнего юноши нашли в Губкине рядом с железной дорогой. Труп обнаружили 24 сентября рядом с рельсами в районе 65-66 километра перегона Губкин-Чаплыжное.

Обстоятельства смерти молодого человека устанавливаются, начала следственная проверка. По предварительным данным, парень учился хорошо, и что стало причиной трагедии – еще предстоит уточнить. Высказывается версия, что молодой человек мог совершить самоубийство.

Факт гибели подростка подтвердили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Но обстоятельства смерти пока не разглашаются.

Как отметила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, проводится следственная проверка по факту смертельного травмирования подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU