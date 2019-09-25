В Старом Осколе и Шебекино начали подачу тепла

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-25T11:41:45+03:00

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В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа, 24 сентября 2019 года начата подача тепла на объекты здравоохранения и образования. В Шебекинском городском округе подача тепла начнется 25 сентября 2019 года. В первую очередь тепло также будет подано на объекты социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Так что в ближайшие дни станет тепло в больницах и школах, детских садах и поликлиниках, в других социальных учреждениях округов. Пуск производится по утвержденному графику.

Отметим, что для запуска всей системы отопления обычно требуется 3 - 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU