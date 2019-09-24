Белгородка пыталась украсть из магазина бритвенные принадлежности

24 Сент. 19:05 2019-09-24T19:07:04+03:00

Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из гипермаркетов областного центра

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали «покупательницу» в одном из крупных гипермаркетов города Белгорода с бритвенными принадлежностями.

Под предлогом изучения ассортимента витрин магазина гражданка спрятала в сумку бритвенные принадлежности, которые «потянули» на более чем четыре тысячи рублей. Она попыталась с ними скрыться, но работники гипермаркета подняли тревогу. Прибывшие на помощь работникам торгового учреждения росгвардейцы задержали даму с похищенным товаром.

Задержанная, местная жительница 1981 года рождения, была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU