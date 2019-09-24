23 семьи Борисовского района поддержали акцию «Отцовский патруль»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-24T10:24:40+03:00

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Спортивные соревнования прошли в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль», которая получила начинание в Белгородской области ещё в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Борисовского района. Суть акции проста: в семье воспитывают не словами, а личным примером, и ваши дети будут такими как вы. Этот сезон в новом учебном году открыл Борисовский район. 23-м командам в составе пап и их детей необходимо было сдать нормы ГТО в шести видах: подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре, прыжок в длину, поднимание туловища, челночный бег, наклон вперёд из положения стоя.

Главный судья соревнований, возглавляющий районный совет отцов, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Борисовского района Сергей Чередниченко отметил отличную подготовку и боевой дух каждой команды и вручил по итогам спортивного дня командам-победителям медали и дипломы. А сладкие призы достались всем без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU