Белгородской автомобилистке выписали 11 протоколов за уклонение от уплаты штрафов по линии ГИБДД

23 Сент. 19:54 2019-09-23T19:54:24+03:00

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Сотрудники ДПС выявили в Валуйском городском округе злостную неплательщицу штрафов. По предварительным данным, за превышение скорости женщина насобирала по камерам нарушений на 7000 рублей. В установленный срок с долгами автомобилистка не рассчиталась.

В настоящее время ее «Рено Дастер» арестован судебными приставами. Машину отправили на специальную стоянку. Сотрудники ГИБДД составили в отношении автомобилистки 11 административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания. Напомним, такое за такое правонарушение могут наказать штрафом вдвое превышающим сумму неоплаченного, арестовать на 15 суток или назначить 50 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU