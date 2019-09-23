2019-09-23T19:54:24+03:00
Общество

Белгородской автомобилистке выписали 11 протоколов за уклонение от уплаты штрафов по линии ГИБДД

Приставы наложили на принадлежащий женщине «Рено Дастер» арест
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ДПС выявили в Валуйском городском округе злостную неплательщицу штрафов. По предварительным данным, за превышение скорости женщина насобирала по камерам нарушений на 7000 рублей. В установленный срок с долгами автомобилистка не рассчиталась.

В настоящее время ее «Рено Дастер» арестован судебными приставами. Машину отправили на специальную стоянку. Сотрудники ГИБДД составили в отношении автомобилистки 11 административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания. Напомним, такое за такое правонарушение могут наказать штрафом вдвое превышающим сумму неоплаченного, арестовать на 15 суток или назначить 50 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24