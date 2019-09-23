Белгородец обманом получил кредит на дорогой телевизор

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-23T16:02:40+03:00

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В полицию Белгорода обратились представители финансового учреждения. Они сообщили, что клиент не вносит ежемесячные платежи по кредиту.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина получил займ, указав не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве и размере своих доходов. Кредит в 158 тысяч рублей 45-летний оформлял в магазине бытовой техники на покупку телевизора.

В пресс-службе областного главка УМВД сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU