Белгородец обманом получил кредит на дорогой телевизор
В полицию Белгорода обратились представители финансового учреждения. Они сообщили, что клиент не вносит ежемесячные платежи по кредиту.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина получил займ, указав не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве и размере своих доходов. Кредит в 158 тысяч рублей 45-летний оформлял в магазине бытовой техники на покупку телевизора.
В пресс-службе областного главка УМВД сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU