В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы
Герб города украсил новый общественный транспорт
В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы.Фото: "КП" Архив
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Сегодня в Белгороде на городские маршруты №15 и № 17 вышли новенькие синие автобусы, украшенные по борту гербом областного центра. В департаменте строительства и транспорта региона рассказали, что стоимость каждой машины составляет 8,36 миллиона рублей. Но главное в том, что в новых моделях учтены все недочеты предыдущих автобусов, которые были закуплены городом в 2013 году.
Всего в Белгороде в ближайшее время должно появиться 30 новых автобусов ЛиАЗ с символикой Единой транспортной компании и гербом города.
ИСТОЧНИК KP.RU