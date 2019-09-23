В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-23T15:15:52+03:00

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Сегодня в Белгороде на городские маршруты №15 и № 17 вышли новенькие синие автобусы, украшенные по борту гербом областного центра. В департаменте строительства и транспорта региона рассказали, что стоимость каждой машины составляет 8,36 миллиона рублей. Но главное в том, что в новых моделях учтены все недочеты предыдущих автобусов, которые были закуплены городом в 2013 году.

Всего в Белгороде в ближайшее время должно появиться 30 новых автобусов ЛиАЗ с символикой Единой транспортной компании и гербом города.

ИСТОЧНИК KP.RU