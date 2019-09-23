Утром в Белгороде под грузовой прицеп влетел легковой автомобиль
Грузовик развернуло на проезжей части, из-за чего он перегородил дорогу
Утром в Белгороде под грузовой прицеп влетел легковой автомобиль. Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото: Соцсети
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Утром в областном центре на улице Сумской под грузовой прицеп влетел легковой автомобиль. Грузовик развернуло на проезжей части, из-за чего он перегородил дорогу. Образовалась большая пробка на этом участке движения автотранспорта, сообщают очевидцы ДТП в соцсетях.
На место дорожно-транспортного происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые вскоре освободили проезжую часть для проезда. На данный момент пробка устранена.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Обстоятельства ДТП будут установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU