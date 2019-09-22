2019-09-22T16:34:58+03:00
Происшествия

Под Белгородом обнаружили тело сотрудника полиции

Его нашли в ночь на 22 сентября в частном доме города Строитель
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом обнаружили тело сотрудника полиции.Под Белгородом обнаружили тело сотрудника полиции.Фото: "КП" Архив
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В ночь на 22 сентября в Строителе Яковлевского района в частном доме было обнаружено тело сотрудника полиции. По неподтвержденным данным погибший являлся одним из руководителей ОМВД Яковлевского горокруга. Телеграмм-канал «Белгород-1» сообщает имя погибшего – Александр Рахимбердин, начальник тыла ОМВД горокруга. В соцсетях также сообщается, что в 2017 году он в составе сводного отряда полиции 6 месяцев провел в Дагестане, куда был откомандирован. По возвращении Александр Рахимбердин получил благодарность от и.о. начальника УМВД Белгородской области.

По факту гибели сотрудника полиции проводится проверка, которая должна установить все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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