2019-09-22T12:12:43+03:00
Общество

В Белгороде отопительный сезон может начаться раньше времени

Холодный сентябрь подкорректирует сроки запуска отопления
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде отопительный сезон может начаться раньше времени.В Белгороде отопительный сезон может начаться раньше времени.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде в связи с установившейся холодной погодой сентября первыми тепло получат больницы, школы и детские сады. Первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков 20 сентября подписал распоряжение о запуске тепла в Белгороде. В распоряжении идет речь о том, филиалу ПАО «Квадра Белгородская генерация» необходимо произвести запуск тепла с 23 сентября на объекты здравоохранения и образования города Белгорода.

Отметим, что если сентябрьская погода в течение пяти дней не превысит отметку 8 градусов тепла, можно ожидать, что тепло подадут и в многоквартирные дома областного центра. Напомним, что на минувшей неделе Гидрометцентр уже предупреждал о ночных заморозках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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