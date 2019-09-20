СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-20T15:58:04+03:00

На территории Белгородского региона в ночь на 21 сентября возможны заморозки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Местами на территории области температура может опуститься до 2 градусов мороза

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 21 сентября местами на территории Белгородской области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.

Днем 21 сентября на территории региона синоптики прогнозируют местами небольшие дожди. Ночью – туман. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0-5º тепла, местами заморозки до 2º мороза, днем 10-15° тепла.

Главное управление МЧС России по белгородской области напоминает, что в результате данных погодных условий повышается вероятность возникновения случаев повреждения урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, а также увеличение риска возникновения техногенных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU