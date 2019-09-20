2019-09-20T15:05:58+03:00
Общество

За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа

Платить придется экс-заместителю Центра культурного развития «Лебединец»
Ирина ТАРАСОВА
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За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа. Фото из открытых источников.За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа. Фото из открытых источников.Фото: Соцсети
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Штраф в размере 5 тысяч рублей определил суд. Именно такую сумму придется заплатит экс-заместителю Центра культурного развития «Лебединец», по вине которой над зданием Центра в День флага был вывешен перевернутый триколор.

Как сообщили в паблике «Губкин говорит», сейчас чиновница, которая работала в Центре в должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе, занимает должность менеджера ЦКР.

Напомним, что скандал с перевернутым флагом разгорелся после публикации в паблике «Губкин говорит» и ряда СМИ фото перевернутого триколора над зданием ЦКР в микрорайоне Лебеди. Отметим, что это не первый случай, когда в Губкине вывешивают перевернутый флаг, ранее такую же «оплошность» допустили чиновники городской администрации.

Кстати, позже в паблике писали, что новость потребовали удалить, ссылаясь, что она носит экстремистский характер. Но с анонимными угрозами в группе мириться не стали и обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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