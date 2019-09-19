В Старом Осколе грабитель похитил у школьницы рюкзак

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-19T17:39:29+03:00

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С заявлением об ограблении 13-летней девочки в полицию обратились ее родители. Добычей злоумышленника стал рюкзак.

По предварительным данным, школьница вместе с подругами возвращалась с тренировки. По пути юные спортсменки решили поболтать на лавочке. Приметив их, злоумышленник схватил лежавший рядом с одной из девочек рюкзак и принялся убегать. Подружки попытались догнать его. Завернув за угол, мужчина выпотрошил сумку, в которой лежали документы ребенка, спортивная форма, ювелирные украшения, 400 рублей и мобильник. Злоумышленник забрал только телефон, а все остальное выбросил, после чего скрылся.

Полицейским удалось выйти на его след. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний не работающий, ведущий антиобщественный образ жизни, ранее неоднократно судимый местный житель. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU