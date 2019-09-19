СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-19T17:03:57+03:00

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Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье». Как сообщил «СПАРК-Интерфакс», их владельцем стало ООО «Мастерфест». Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста». Как известно, учредителем и владельцем «Мастерфеста» является депутат областной Думы, бенефициар и главный совладелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов.

Изменения произошли и в ГК «Агро-Белогорье». Еще в августе сменился один из совладельцев. Александр Соловьев продал 22,5 % доли в уставном капитале группы компаний «Русагро».

Отметим, что в сентябре Владимир Зотов учредил еще две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

ИСТОЧНИК KP.RU