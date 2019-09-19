У белгорордца арестовали сельскохозяйственную технику за неуплату долга

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-19T14:28:32+03:00

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Нарушение срока возврата денежных средств по договору займа обернулось для жителя Белгородской области арестом его транспортных средств. Судебные приставы наложили арест на 2 зерноуборочных комбайна и 5 тракторов.

Прохоровским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 2,4 миллионов рублей в пользу физического лица.

Судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве выезда за пределы страны, обратил взыскание на его банковские счета, а в отношении транспортных средств вынес запрет на совершение регистрационных действий.Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение. При этом его предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, сокрытие, отчуждение или передачу арестованного имущества третьим лицам.

Если должник в установленный законом срок не оплатит долг, то арестованное имущество будет изъято и передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU