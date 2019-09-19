2019-09-19T12:45:44+03:00
Общество

Белгородцы вышли в региональный полуфинал чемпионата мира по программированию

Студенты НИУ «БелГУ» отправятся в Саратов на следующий этап соревнований
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Чемпионаты мира по программированию ICPC (InternationalCollegiateProgrammingContest) проводятся по многоуровневой системе. В крупных регионах отбор в региональный финал проходит по результатам региональных полуфиналов. Для белгородского региона это чемпионат Юга и Поволжья России в Саратове. В квалификационном этапе студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC приняли участие 10 команд из разных вузов Белгорода. 4 часа участники соревновались в решении 12 разных олимпиадных задач повышенной сложности. Лучшей командой стала команда Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Всем участникам соревнований вручили сертификаты, а команде-победительнице – сувенирные футболки. Следующий этап командного студенческого чемпионата мира по программированию пройдет с 14 по 16 октября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского, куда отправится команда НИУ «БелГУ».

Мировой финал чемпионата сезона 2019-2020 гг. будет проведен летом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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