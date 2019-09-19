2019-09-19T11:56:36+03:00
Общество

В Белгороде на Крейде произошла уличная драка из-за девушки

Одному из участников грозит уголовное наказание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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О потасовке произошедшей 17 августа в одном из дворов на улице Почтовая в полицию и скорую сообщил очевидец. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что двое мужчин выясняли отношения из-за девушки.

По предварительным данным, 31-летний местный житель пригласил на разговор бывшего ухажера своей возлюбленной. Беседа быстро переросла в драку. Нынешний парень девушки несколько раз ударил кулаком в лицо своего 27-летнего соперника. Триумф был недолгим. Своеобразная дуэль закончилась для победителя задержанием и возбуждением уголовного дела.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что мужчина подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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