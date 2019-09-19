Мошенник обманул старооскольский мясокомбинат на два с лишним миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-19T15:45:30+03:00

фото: с официальной страницы УМВД России по г. Старому Осколу в социальной сети "ВКонтакте"

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Преступление произошло в начале этого года. В полицию Старого Оскола обратились представители местного мясокомбината с сообщением о том, что заказчик не оплатил поставку свинины на сумму больше двух миллионов рублей.

Полицейским удалось распутать аферу и задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Воронежа.

По предварительным данным, мужчина по электронной почте заключил с комбинатом договор на поставку более 10 тонн свинины и таким же способом отправил документ, подтверждающий оплату. Мясо отгрузили и отправили в Москву, как и было прописано в документах. Однако спустя несколько дней бухгалтерия предприятия обнаружила, что деньги на счет так и не поступили.

- Как выяснилось, организация, реквизиты которой указал злоумышленник, договор на поставку не заключала. Предоставленный мужчиной платежный документ оказался поддельным, - прокомментировали в пресс-службе УМВД.

Выяснилось, что водитель грузовика, перевозившего свинину, немного не доехал до столицы. По пути он получил указание завернуть в Одинцово. Там мясо разгрузили. Злоумышленник заплатил перевозчику за транспортные услуги и распрощался с ним. Какова дальнейшая участь похищенного мяса, пока не известно.

По данным полиции, задержанному уже предъявили обвинение в свершении мошенничества в особо крупном размере. Суда мужчина дожидается под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU