СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-19T10:21:42+03:00

Куда не ездить в Шебекино 21 сентября.

Ограничение движения транспорта в День города

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В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Шебекинского района и города Шебекино, 21 сентября на территории города Шебекино будет закрыто движение автотранспортных средств на следующих участках автодорог:

- в период времени с 10.00 до 12.10 часов по ул. Московская от перекрестка ул. Ленина – ул. Московская до перекрестка ул. Московская – ул. Карла Маркса;

- в период времени с 12.00 до 13.00 часов участок автодороги ул. Ленина от перекрестка ул. Ленина – ул. Московская до перекрестка ул. Ленина – ул. Фрунзе;

- в период времени с 12.40 до 14.00 часов участок автодороги ул. Ленина от перекрестка ул. Ленина – ул. 50 лет Октября до перекрестка ул. Ленина – ул. Парковая;

- в период времени с 19.00 до 23.00 часов участок автодороги ул. Ленина от перекрестка ул. Ленина – ул. 50 лет Октября до перекрестка ул. Ленина – ул. Парковая.

ИСТОЧНИК KP.RU