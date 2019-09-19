2019-09-19T09:08:35+03:00
Происшествия

В Белгороде подруга у подруги украла украшения

Злоумышленнице светит 5 лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде подруга у подруги украла украшения.В Белгороде подруга у подруги украла украшения.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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19-летняя жительница Белгорода обратилась с заявлением в полицию о краже колец и браслета, сообщили в региональном УМВД. Подозреваемой оказалась знакомая потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ее задержали.

Как показало расследование, злоумышленница вытащила из стоявшей на столе шкатулки золотое обручальное кольцо, серебряные браслет и кольцо в тот момент, когда ее подруга ушла на кухню. Сумма ущерба, причинённого потерпевшей, около 11 000 рублей. Пропажу хозяйка украшений заметила спустя несколько дней.

Затем подозреваемая продала похищенные ювелирные изделия неизвестному, причем выручка оказалась сугубо символической. Зато срок ей светит вполне реальный. Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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