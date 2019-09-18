2019-09-18T16:29:56+03:00
Звезды

Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области

Официальная церемония открытия пройдет 21 сентября в селе Яблоново Корочанского района
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: vk.com/molodchiny.Фото: vk.com/molodchiny.Фото: Соцсети
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Одноименная крепость XVIII века – город-крепость Яблонов, входившая в состав Белгородской засечной черты, открывается 21 сентября в Корочанском районе. Крепость, которая была построена в 1637 году для обороны южных рубежей страны, станет новым туристическим объектом. Она расположилась на автодороге Короча – Чернянка, на выезде из села Яблоново. Как утверждают его устроители, нынешнюю крепость строили по старым историческим чертежам и документам.

Крепость будет знакомить туристов не только с традициями русского деревянного зодчества и жизнью русского средневекового города, но и историей Белгородской засечной черты.

Белгородцы и гости области смогут познакомиться с оборонительным комплексом. Осмотреть оборонительные башни со стенами, раскаты с пушками и побывать в казенном погребе. Туристы также увидят быт воеводского дома, житный двор, часовню, колокольню, ремесленные мастерские и торговые ряды.

Крепость, как и в старину, окружает ров и земляные валы. Ее площадь превышает 1 200 квадратных метров.

В день открытия на территории города-крепости будут работать обзорные экскурсии, проводиться мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, ткачеству, интерактивные площадки и выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Завершится праздничная программа в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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