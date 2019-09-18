Белгородские бадминтонисты успешно выступили на открытом турнире «Orel open. Осень»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-18T17:13:20+03:00

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Турнир прошел в училище олимпийского резерва Орла, где соревновались любители и профессионалы Черноземья. Спортсмены, представлявшие Федерацию бадминтона Белгородской области, завоевали 1 место в мужском парном разряде в группе С и два раза поднимались на вторую ступень пьедестала почета за достижения в мужском одиночном разряде и смешанном парном разряде в группе D.

Мощно, легко и красиво выступила на турнире наша мужская пара Роман Бочков – Антон Базаров. Антон Базаров не только демонстрировал отличную технику, но и руководил тактикой парной игры, что привело ребят к заслуженной победе – первому месту в группе С.

Динамичной и стабильной была игра Романа Бычкова в одиночном разряде группы D. И хотя в финале он уступил третью партию сильному орловскому игроку Манглему Шаголсему, но выступил достойно и по праву занял второе место.

В смешанном парном разряде группы D Роман впервые встал в пару с Ириной Татаренко, для которой это были вторые соревнования в ее спортивной биографии. Вместе с Романом она снова завоевала серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU