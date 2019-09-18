Со счета белгородки списали 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-18T09:28:37+03:00

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Судебные приставы взыскали с должницы 60 тысяч рублей задолженности по административным штрафам.

В ходе проведения проверки сотрудниками Управления Росреестра Белгородской области установлено, что земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, используется не по назначению. В связи с этим, в отношении жительницы областного центра был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Но не оплаченный вовремя штраф, обернулся для белгородки еще и привлечением к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По решению суда женщина должна выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов. В отношении должницы судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Денежные средства в размере задолженности были списаны с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU